Ils sont beaux, discrets, performants et s’installent à la fois comme des éléments de décoration ou des équipements performants. Les Radiateurs de Zehnder chauffent et habillent les plus beaux murs.

Il est encore rare que l’on puisse, surtout en matière de chauffage, rencontrer des équipements associant avec pertinence l’utile et l’agréable, la performance et l’esthétique. C’est pourtant le cas des radiateurs en acier fabriqués par Zehnder. L’entreprise connaît en effet depuis 70 ans un succès permanent grâce à des radiateurs qui, non seulement chauffent bien, mais qui participent et s’intègrent harmonieusement à la décoration des intérieurs. Le souci du détail et leur finition irréprochable font en fait, de chaque élément Zehnder, une création originale. Dans une gamme riche aujourd’hui de plus de 56 coloris Zehnder offre des créations remarquables. Au-delà du chauffage, s’il s’agit de souligner en douceur la courbe d’un couloir, de servir de garde corps pour un escalier, de s’intégrer à la pente des combles ou encore de ponctuer le mur d’un salon d’une ligne colorée ou d’une plinthe légère et discrète, les différentes gammes de Zehnder remplissent parfaitement leur mission décorative. Avec des formes arrondies angulaires droites ou cintrées, elles se jouent des contraintes pour mieux rythmer et personnaliser l’espace en diffusant une chaleur homogène. C’est cependant dans la salle de bains que les éléments de Zehnder prennent la pleine mesure de leurs propriétés. Les radiateurs séche-serviettes du fabricant, qu’ils soient à eau ou électriques constituent en effet depuis longtemps le must de l’après bain. Là aussi, Zehnder les a conçus pour toutes les décorations. Après les gammes Toga, Janda, Nouméa, Yucca, et Art Déco, le constructeur propose trois nouveaux modèles très « tendance ». Des radiateurs sèche-serviettes qui présentent, en finition chromée ou dorée, des formes délicieusement « rétro » qui se marient à merveille avec les baignoires sur pied et la robinetterie « début de siècle ». Des équipements auxquels Zehnder a joint une gamme d’accessoires variés tels que patère, brosse de nettoyage, porte peignoirs, anneau, ou barre porte-serviettes ainsi qu’un sèche linge télescopique. Fruits d’un design recherché autant que d’une technologie avancée dans les échanges thermiques les produits de Zehnder s’inscrivent avec brio dans la famille des musts du chauffage. Radiateurs Zehnder Paris 0142571125

Redacteur