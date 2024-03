AirvaultGOCO2 : Heidelberg Materials lance un projet de CCUS en France

Heidelberg Materials réalisera un projet de captage, de stockage et d'utilisation du carbone (CCUS) au sein de sa cimenterie d‘Airvault dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. Le projet AirvaultGOCO 2 , d'une capacité de captage prévue d'environ 1 million de tonnes par an, s'inscrit dans le cadre de l'initiative GOCO 2 visant à décarboner l'Ouest de la France.

Dr Dominik von Achten, CEO de Heidelberg Materials : « Nous avons lancé il y a plusieurs années un ambitieux programme de modernisation de nos sites en France, avec un investissement prévu de plus de 400 millions d'euros. Avec l'intégration d'AirvaultGOCO 2 , nous ajoutons maintenant à nos efforts précédents un projet de pointe dans le domaine de la capture du carbone, qui permettra de réduire encore et massivement l'empreinte carbone de Heidelberg Materials en France. »

Le projet de modernisation d'Airvault est en cours. Il prévoit le remplacement des deux lignes de cuisson semi-sèches actuelles par une nouvelle ligne sèche, comprenant un pré-calcinateur d'une capacité de 4 000 tonnes par jour. À l'avenir, près de 90 % des besoins d'énergie de l'usine seront couverts par des combustibles alternatifs. Le projet permettra également de réduire de 10 % la consommation d'électricité par tonne de ciment. De plus, la proportion de clinker dans le ciment sera réduite. L’ensemble de ces mesures permettra de diminuer d’environ 30 % l'empreinte carbone du ciment produit sur le site d'Airvault par rapport à la production actuelle.

« Notre approche sur le site d'Airvault est un parfait exemple de la démarche de Heidelberg Materials de mise en œuvre d’une feuille de route », a déclaré le Dr Nicola Kimm, Directeur du Développement Durable et membre du Conseil d'administration. « Nous prenons toutes les mesures possibles pour réduire les émissions de CO 2 : élimination progressive des combustibles fossiles, réduction de la teneur en clinker de nos ciments et amélioration de l'efficacité énergétique. Pour abattre les émissions dites fatales, nous comptons sur le CCUS – dans le cadre d'un projet intégré et avec nos partenaires solides de GOCO 2 . »

AirvaultGOCO 2 fait partie de l'initiative GOCO 2 lancée en juillet 2023. Il s’agit d’un projet d'investissement visant à capter le CO 2 sur les sites industriels et à le transporter vers des sites de stockage géologique pour un stockage permanent. Les émissions captées seront transportées par pipeline jusqu’à Saint-Nazaire puis par bateau jusqu'à des puits de stockage situés en mer du Nord. La partie biogénique du CO 2 capté, c'est-à-dire la partie correspondant aux émissions issues de la combustion de la biomasse, sera utilisée pour la production d'e-carburants indispensables à la transition écologique du secteur des transports aérien et maritime. Sous réserve de l'octroi de subventions publiques et des différentes autorisations réglementaires nécessaires, l'objectif est de capter les premières tonnes de CO 2 à Airvault en 2030.

