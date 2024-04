Heidelberg Materials innove en Nouvelle-Aquitaine avec un projet ambitieux de CCUS à Airvault pour une industrie du ciment plus verte

Cette initiative illustre l'engagement de Heidelberg Materials dans la modernisation et la décarbonation de ses installations industrielles françaises, bénéficiant d'un investissement de plus de 400 millions d'euros. Selon Dr Dominik von Achten, CEO de Heidelberg Materials, AirvaultGOCO2 marque une étape cruciale dans la stratégie de l'entreprise pour minimiser son empreinte carbone, ajoutant une technologie de pointe à son programme de modernisation en cours.

Le projet de modernisation à Airvault prévoit une transformation des procédés de production existants vers des solutions plus durables, notamment le remplacement des lignes de cuisson actuelles par une nouvelle ligne sèche plus efficace et l'utilisation accrue de combustibles alternatifs, couvrant près de 90 % des besoins énergétiques de l'usine. Ces initiatives permettront une réduction d'environ 30 % de l'empreinte carbone du ciment produit à Airvault, soulignant l'approche holistique de Heidelberg Materials en matière de durabilité.

Dr Nicola Kimm, Directeur du Développement Durable chez Heidelberg Materials, met en avant la stratégie exhaustive de l'entreprise pour réduire les émissions de CO 2 , en passant par l'élimination progressive des combustibles fossiles et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le projet CCUS d'Airvault, en collaboration avec les partenaires de l'initiative GOCO2, s'attaque aux émissions résiduelles en intégrant des solutions de captage et de stockage du CO 2 , tout en contribuant à la production d'e-carburants pour le secteur des transports, dans le cadre de la transition écologique.

Le succès d'AirvaultGOCO2 repose sur des innovations techniques et des partenariats stratégiques, projetant de débuter le captage du CO 2 en 2030, sous réserve de financements publics et des autorisations réglementaires. Ce projet illustre l'engagement de Heidelberg Materials envers une industrie du ciment plus propre et un avenir durable, positionnant la cimenterie d'Airvault comme un modèle de décarbonation dans le secteur.

