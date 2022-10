Un investissement de 285 M€ pour faire de la cimenterie d’Airvault un site industriel de référence

La première pierre du projet de transformation de la cimenterie Ciments Calcia d’Airvault a été officiellement posée mercredi 5 octobre en présence de Jon Morrish, CEO de zone Europe de l’Ouest et du Sud d’Heidelberg Materials, Bruno Pillon, Président d’HeidelbergCement France, Emmanuelle Dubée, Préfète des Deux-Sèvres et de nombreuses personnalités locales.

Le projet de transformation du site, nommé Airvault 2025, représente un investissement de 285 millions d’euros.



Il consiste à remplacer les deux lignes de cuisson à voie semi sèche actuelles par une nouvelle ligne à voie sèche avec précalcinateur d’une capacité de 4 000 tonnes/jour et à moderniser l’atelier de production de ciment. Au terme du projet, c’est 80 % du site qui aura été intégralement renouvelé.



88% de la consommation thermique du site sera à l’avenir assurée par des combustibles alternatifs en lieu et place de combustibles fossiles tels que le coke ou le charbon. Ces combustibles alternatifs, sourcés en priorité localement, sont notamment constitués de déchets non recyclables. Le volume de déchets consommés sera multiplié par 4 pour dépasser les 200 000 tonnes par an, et la consommation de combustibles solides de récupération sera multipliée par 15, pouvant atteindre jusqu’à 150 000 tonnes par an.



Le projet permettra de réduire la part de clinker dans le ciment, dont la production est émettrice de gaz à effet de serre. Grâce à ce projet, l’empreinte carbone du ciment produit sur le site d’Airvault diminuera de 27% par rapport à la production actuelle. La production sera entièrement locale, s’appuyant sur la carrière à proximité et une filière territoriale de combustibles alternatifs.



Le projet permettra également de réduire la consommation d’électricité par tonne de ciment produite de 10%.



Bruno Pillon indique : « Le projet Airvault 2025 est un projet d’une envergure exceptionnelle. Demain, la cimenterie d’Airvault sera un site de référence portant les engagements du groupe en termes de réduction de l’empreinte carbone, de développement de l’économie circulaire et d’ancrage local. »



Le projet Airvaut 2025 s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement massif en France du groupe Heidelberg Materials de 450 millions d’euros. Ce plan d’investissement est destiné à transformer 4 cimenteries du groupe en France situées à Beaucaire dans le Gard, Bussac-Forêt en Charente-Maritime, Couvrot dans la Marne et donc à Airvault dans les Deux-Sèvres.



Le projet « Airvault 2025 » est soutenu par France Relance et bénéficie du concours du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il a fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). L’autorisation environnementale a été délivrée par arrêté préfectoral du 25 mai 2022.

