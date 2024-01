Le béton drainant VisionAIR® IDRODRAIN d’Heidelberg Materials au service d’un chantier résidentiel

En effet, sa formulation conjugue la résistance d’une chaussée béton à une capacité de drainage au moins 1000 fois supérieure à celle d’une pluie de forte intensité.

Atout environnemental cher à Heidelberg Materials, très engagé en faveur du Développement Durable, VisionAIR® IDRODRAIN respecte le cycle naturel de l’eau, alimente les nappes phréatiques et favorise l’irrigation des sols.

Aujourd’hui, ce béton drainant trouve place au cœur d’une réalisation chez un particulier, à Flee (72), sous la forme d’une dalle de 32 m2 à l’entrée de sa maison. L’objectif ? Une gestion efficace du ruissellement des eaux de pluie pour préserver l’intégrité du bâti et garantir des déplacements en toute sécurité. Un chantier qui a engagé les compétences de plusieurs spécialistes de la formulation et de la mise en œuvre. L’équipe béton OPL d’Heidelberg Materials a ainsi assuré la formulation de ce béton avec du ciment et des granulats provenant de ses unités de production de proximité (toujours pour privilégier les circuits courts) ainsi que des adjuvants adaptés fournis par Chryso-GCP. L’expertise de Marchand Aménagements Le Mans (72) associée à une mise en œuvre dans les règles de l’art par l’entreprise MTC (Tours) et Olivier Carré (Mayet) a donné corps à une dalle en béton couleur lie-de-vin qui conjugue pouvoir drainant, durabilité et effet décoratif. En effet, au-delà de ses performances techniques, VisionAIR® IDRODRAIN offre un large éventail de couleurs, garantissant aux ouvrages personnalisation et esthétique.

Et Monsieur Michel Cormier, propriétaire de la résidence, de témoigner : « Je suis vraiment bluffé par la propriété d’absorption du béton VisionAIR® IDRODRAIN. Auparavant, je rencontrais un problème récurrent de ré-infiltration des eaux de pluies et de ruissellement en provenance de la colline surplombant ma maison, ce n’est plus le cas désormais ! Par ailleurs, j’ai remarqué, en marchant pieds-nus sur la dalle, que sa température était bien moins importante en période de forte chaleur, ce qui s’avère très agréable. Je suis ravi tant du résultat que de l’accompagnement des équipes Heidelberg Materials et de tous les intervenants ayant participé à ce projet ».

Pour en savoir plus exit_to_app