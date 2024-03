Protection solaire architecturale au cœur du campus urbain

Les Quais en Seine au Havre est un lieu complètement entouré du Havre. Il est situé au bout de la presqu’île Frissard, à proximité immédiate des bassins Vauban, Vatine et de l’Eure, au contact de plusieurs établissements d’enseignement supérieur du campus de centre-ville en devenir. Les ingrédients ici réunis ont nourri l’imagination des concepteurs du projet qui ont choisi de créer un ensemble parfaitement adapté au potentiel étudiant et événementiel du quartier : deux résidences, l’une étudiante, l’autre de tourisme, verront ainsi le jour ainsi qu’un immeuble d’habitation de plus grande hauteur qui pourra servir de « signal » architectural.

Ombrage optimal pendant les saisons chaudes Les brise-soleil en protection sur des terrasses orientées Sud du projet Les Quais en Seine au Havre offrent un ombrage optimal en saison chaude. Les brise-soleil sont posés en fixation Intermédiaire, avec des modules préassemblés posés entre fixations murales. Ils sont faits avec des lames Cubic 100 en remplissage en couleur blanc. Une lame DucoSun Cubic 200 par 37 a été utilisée de façon judicieuse afin de créer un bandeau massif en face avant. Design léger et épuré Ces casquettes brise-soleil ont une avancée de 2 m, sans tirant, suite à une étude conjointe entre l'installateur R2C et le partenaire DUCO, Line Import. Cette solution octroie au bâtiment un design beaucoup plus léger et épuré.