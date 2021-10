Conçu et produit par LG HAUSYS, un leader mondial dans le secteur de la technologie, HIMACS comptent de nombreux avantages, notamment pour le milieu hospitalier et médical. En effet, sa grande qualité en fait une matière idéale pour les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques et autres centres sanitaires. En plus de sa versatilité et son entretien facile, cette pierre acrylique est extrêmement résistante et durable, et se décline en une large gamme de couleurs et de design. ❑ Applications générales d'HIMACS

➢ Laboratoires • Production pharmaceutique

Production pharmaceutique • Installation pour tests avec animaux

Installation pour tests avec animaux • Radiologie

Radiologie • Laboratoire d'analyse de sang

Laboratoire d'analyse de sang • Centres d'investigation de biotechnologie



➢ Cabinets • Médicaux

Médicaux • Dentaires

Dentaires • Vétérinaires

Vétérinaires • Pharmaceutiques

Pharmaceutiques • Podologues

Podologues • Physiothérapeute

Physiothérapeute • Chiropracteur ➢ Hôpitaux, cliniques

et centres de soins • Cafeteria

Cafeteria • Salle de consultation

Salle de consultation • Hôpital de jour

Hôpital de jour • Urgences

Urgences • Soins intensifs

Soins intensifs • Laboratoires

Laboratoires • Maternité et salle d'accouchement

Maternité et salle d'accouchement • Hôpital psychiatrique

Hôpital psychiatrique • Infirmerie générale

Infirmerie générale • Maison de retraite et soins palliatifs

Maison de retraite et soins palliatifs • Bloc opératoire

Bloc opératoire • Salle pédiatrique

Salle pédiatrique • Chambre

Chambre • Pharmacie

Pharmacie • Accueil et salle d'attente

Accueil et salle d'attente • Zone d'infirmerie (écoles, entreprises…) ➢ Fabricants d'équipements

et matériels médicaux • Équipement médical (transport d'organe)

Équipement médical (transport d'organe) • Fauteuil de dentiste

Fauteuil de dentiste • Mobilier hospitalier

Mobilier hospitalier • Surface de travail

❑ Où utiliser HIMACS ?



En plus de ses propres qualités, HIMACS regroupe en une seule et même offre, une grande majorité des avantages de matières traditionnelles comme la porcelaine, le cristal, l'acier inoxydable, l'émail cuit ou laminés.

Parmi la large variété d'applications dans le secteur :

Revêtement mural / Comptoir / Porte / Table (dans les chambres des patients, les salles du personnel soignant, les laboratoires, les cafeterias…) / Lavabos (dans les salles de bains et les blocs opératoires) / Douches / Affiches de signalisation (translucides et sculptés)





❑ Des propriétés techniques et esthétiques indéniables



D'un point de vue hygiénique, HIMACS n'absorbe pas l'humidité et est extrêmement résistant aux tâches. Sa surface est lisse et non poreuse, évitant ainsi toute pénétration de liquide. Elle constitue la meilleure base pour les zones aseptisées devant respecter des règles d'hygiène strictes. Complètement stérile, ce matériau ne contient aucune substance toxique et facilite le nettoyage. Il est compatible avec les produits d'entretien les plus forts, même ceux utilisés pour nettoyer les blocs opératoires, et garde son aspect neuf très longtemps. Entretien facilité et rapide, la durée de nettoyage entre deux opérations est réduite, on gagne ainsi un temps considérable. Les architectes et autres designers ont aussi la possibilité de créer des surfaces sans joints apparents, rendant la prolifération de bactéries et de moisissures impossible.

HIMACS est par ailleurs résistant aux rayures et peut être réparé très facilement. Les légères égratignures et griffures peuvent être éliminées avec une simple éponge ou un tissu fin. Avec ce matériau robuste et durable, les rénovations en milieu hospitalier se font de moins en moins fréquentes. La pierre acrylique nouvelle génération s'installe très facilement et ce, sur de nombreuses surfaces, réduisant ainsi les coûts mais aussi un temps considérable. Personnalisable à souhait, ce matériau polyvalent présente une multitude de nuances, mais également de design, pouvant inclure des tiroirs, des étagères, des éviers… Sa thermoformabilité lui inspire toutes formes, qu'elles soient structurées, courbées ou organiques, offrant des espaces design dans des structures habituellement techniques.

Ses capacités esthétiques permettent de créer des ambiances chaleureuses et accueillantes même au sein d'environnement d'ordinaire peu séduisant, qui, selon des études, entraînerait un meilleur impact sur les patients et leur guérison. Combiner confort d'utilisation et design avec hygiène devient ainsi essentiel et ce défi est parfaitement mené par HIMACS.



De nombreuses normes reconnues internationalement approuvent les remarquables qualités du Solid Surface nouvelle génération. HIMACS respecte en effet les normes internationales LGA et NSF, et a par ailleurs été reconnu par un laboratoire indépendant. LGA évalue la facilité des soins, la résistance contre les bactéries, mais aussi le design d'un point de vue hygiénique. Les standards de NSF sont reconnus dans de nombreux secteurs et industries en relations avec la santé publique. Cela comprend le traitement de l'eau et les matières, les objets en contact avec les aliments…

D'un point de vue écologique, HIMACS a été approuvé par la certification Greenguard aux Etats-Unis, comme « produit de basse émission », par rapport à la qualité de l'air.