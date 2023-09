TIM Composites, un industriel en mouvement

TIM Composites investit pour l’avenir

TIM Composites double sa surface de production

Depuis janvier 2023, la société s’est agrandit en passant de 3 500m2 à 6 000 m2. Elle a pris possession de l’intégralité de son bâtiment historique profitant du départ d’une autre société du Groupe qui a fait construire son propre bâtiment à proximité. Avec cette extension, TIM Composites a pu augmenter sa capacité industrielle et réorganiser les flux de production afin de gagner en productivité.

À Cholet, Tim Composites dispose désormais d'une usine de 6.000 m2

Un parc industriel le plus important de France

En tant que leader de son secteur d’activité, TIM Composites bénéficie du parc industriel le plus important de France. Souhaitant conserver sa longueur d’avance, la société a intensifié sa politique d’investissement en remplaçant progressivement son parc machines.



Chaque année, entre 500 000€ et 1 million d’euros sont dédiés au renouvellement de ses outils de production sur ses deux sites. L’année dernière, TIM Composites a entre autres fait l’acquisition d’un nouveau centre d’usinage à profils permettant à l’entreprise d’être totalement autonome et plus réactive sur son activité de serrurerie.

Un développement de l’aluminium massif

Suite à la fusion avec l’entreprise SAB-FCB, TIM Composites mène une stratégie de diversification en développant sa présence sur le marché de l’aluminium massif. Actuellement, cette activité reste minoritaire avec 80% des réalisations en aluminium composite et 20% en aluminium massif. À moyen terme, l’entreprise souhaite que cette activité atteigne entre 30 et 40% de ses volumes. En effet, ce matériau répond à de nouvelles exigences techniques, sécuritaires et environnementales.

Site de production de Sainte-Luce-sur-Loire spécialisé dans la transformation de l'aluminium massif

Faire rimer développement et responsabilité

Un engagement concret pour l’environnement

Depuis 2018, TIM Composites a décidé d’insuffler une nouvelle dynamique en s’engageant dans une politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ambitieuse. Un processus pensé et articulé autour de 3 piliers : environnemental, social et sociétal.



Pleinement consciente des enjeux, l’entreprise œuvre chaque jour pour trouver des solutions afin de réduire son empreinte carbone et ses impacts environnementaux. En 2024, un nouveau bâtiment de stockage verra le jour et intégrera 1 200 m² de panneaux photovoltaïques qui permettront de produire plus de 30% du besoin énergétique de son site choletais. Le parc automobile évolue également progressivement vers des véhicules électriques et hybrides rechargeables.



TIM Composites a également adapté ses process de fabrication pour réduire et mieux valoriser ses déchets. Elle a récemment mis en place un nouveau système d’aspiration plus performant pour récupérer les copaux aluminium issus des centres d’usinages.

Une entreprise ancrée dans la société

TIM Composites s’engage localement en collaboration avec ses équipes. Elle mène tout au long de l’année des actions concrètes pour mettre en œuvre ses objectifs à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux. Des collectes, courses solidaires et défis environnementaux sont organisés chaque année pour mettre en œuvre cette démarche. De plus, l’entreprise permet à ses collaborateurs de s’engager auprès d’associations locales sur le temps d’une journée chaque année.

