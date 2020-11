Il en est de certains salons de notre profession, comme de l'arrivée du beaujolais nouveau, ils arrivent aussi en novembre et sont de plus ou moins bon crus ! Si Equip'baie 2002 avait le goût sucré du succès, nous aurions pu l'attribuer à la conjoncture, à la mode des baies ouvertes et des maisons qui respirent enfin, ou au soleil ! Mais le succès du cru 2004, nous prouve aussi qu'il s'agit avant tout, des conséquences d'un travail d'équipe.

Frédéric Theux ne s'y est pas trompé. En confiant aussi, la direction de BATIMAT à Dominique Tarrin*, il condamne le futur cru 2005 à la réussite… Batiweb.com plébiscite cette décision !

Après le renouveau observé lors de l’édition 2002, Equip'baie et Métal Expo devaient, cette année, se lancer sur la voie de la croissance. C’est chose faite, aussi bien en termes d’exposants que de visiteurs. 2 chiffres témoignent du développement de la manifestation :

augmentation de la taille du salon : + 10% (plus de 21.000 m2 nets)

accroissement du nombre de visiteurs : + 3% (29.308 professionnels avec 5.799 revenus un deuxième jour).

Les professions représentées

Maîtrise d’ouvrage 7%

Maîtrise d’œuvre 15%

Entreprises 52%

Distribution 11%

Industriels13%

Autres

Quelques évolutions du visitorat sont à noter par rapport à l’édition 2002 :

accroissement des visiteurs du quart Nord-Ouest. Les trois principales régions administratives restent Ile-de-France, Pays de Loire et Rhône-Alpes. Concernant l’étranger : progression globale (+ 12%) avec une forte évolution pour l’Allemagne (+ 50%).

progression globale (+ 12%) avec une forte évolution pour l’Allemagne (+ 50%). Augmentation des maîtres d’œuvre (architectes et architectes d’intérieur) et des industriels internationaux.

Cette progression de la participation de la prescription et de l’industrie, associée à une forte présence des entreprises et de la distribution, confirme qu’EQUIP’BAIE devient progressivement un véritable salon de filières rassemblant pour chacune d’entre elles professionnels, industriels et fournisseurs.

Sur l’exemple du volet roulant, EQUIP’BAIE rassemble des fabricants de volets, mais aussi des fournisseurs de lames, d’accessoires et de motorisation ainsi que des fabricants de machines. Ainsi, les prescripteurs, les entreprises et les distributeurs peuvent découvrir les nouvelles solutions proposées par les fabricants de volets. Les fabricants peuvent eux-mêmes découvrir les nouveautés des fournisseurs de lames, accessoires, motorisations et machines.

Equip'baie et Métal Expo: deux salons tournés vers les solutions techniques et les métiers

Près de 250 nouveautés ont été présentées par les exposants. Les visiteurs ont pu découvrir les nouvelles solutions apportées aux grandes fonctions du bâtiment, et notamment maîtrise de l’énergie, protection solaire, sécurité et confort d’usage...

Le Forum a lui aussi suscité l’intérêt des visiteurs comme des exposants, réunissant en moyenne 60 participants à chaque conférence, autour de sujets d’actualité :

Les grands projets récents d’utilisation du verre en façade,

Le développement des surfaces vitrées dans l’habitat et dans le tertiaire,

La porte automatique piétonne,

Le marché de la rénovation des fenêtres,

Les portes industrielles, commerciales et de garage,

Les diverses utilisations de l’acier dans la construction (structure, parkings aériens, états de surface, planchers).

Equip'baie et Métal Expo: consacrer les talents

Conjuguant technicité des matières et savoir-faire des professionnels, les réalisations en verre et métal appliquées au bâtiment se doivent de concilier esthétique, design et technologie, comme en témoignent les grandes animations organisées sur les salons :

L’Expo Métal Jeunes organisée par l’Union des Métalliers “La Musique” a inspiré une cinquantaine d’étudiants en CFA ou lycées professionnels lors du Concours Métal Jeunes 2004 organisé par L’Union des Métalliers. Véritables œuvres d’acier, les dix réalisations artistiques primées par l’Union et ses partenaires en juin dernier attestent de l’intérêt des jeunes pour le travail de ce matériau. Le rendez-vous est déjà pris pour 2006 avec un concours portant sur le thème de Neptune…

Les “Best of” du Verre organisés par la Fédération Française des Professionnels du Verre Trois lauréats ont été consacrés lors de la troisième édition des “ Best of ” du Verre parmi les réalisations originales et techniques présentées par les professionnels du verre : Catégorie Architecture : le Zénith Clermont-Ferrand représente la façade principale de la Grande Halle d’Auvergne, composée de vitrages dressant un portrait de l’ensemble des paysages, personnalités et activités économiques d’Auvergne. Son décor sur verre est réalisé grâce à la technique de la chromographie et le verre, ainsi décoré, a ensuite été assemblé en feuilleté Evasafe (float clair trempé) d’une épaisseur de 6 mm. Cette réalisation est l’œuvre d’Emmanuel Barrois et de Jean Gobba SA. Catégorie Œuvres Artistiques : Alegro Moderato est une sculpture en verre qui associe l’horlogerie, la musique, le cinéma et la poésie. Composée de glaces claires de 6 mm ayant été coupées, polies, sablées, dorées, argentées, peintes entre chaque verre, puis collées par colle UV EGO transparente, elle a été conçue et réalisée par Samantha Schmid, créateur verrier. Catégorie Agencement : Située au château de Chamarande (91), la Porte des Ecritures signale au public l’entrée des archives départementales de l’Essonne. Porte monumentale à deux vantaux d’1,6 m de large sur 3,4 m de haut en verre extra clair, d’une épaisseur totale de 22 mm, elle est couverte d’écritures et de dessins sablés. Conception de l’artiste Anne Deguelle, et réalisation de Macocco Ile-de-France.



Equip'baie et Métal Expo: Les réseaux de distribution et de pose

Phénomène en pleine expansion, les réseaux de distribution constituent un nouveau mode d’organisation des marchés et de service au grand public. Pour la première fois en 2002, EQUIP’BAIE avait proposé un service aux réseaux de distribution et de pose créés, pour la plupart, par les industriels.

Objectif de ce service : aider les réseaux à recruter de nouveaux partenaires parmi les professionnels présents sur le salon.

Opération renouvelée en 2004 et réussie : les 28 réseaux présents ont obtenu satisfaction grâce aux contacts noués avec les entreprises visitant EQUIP’BAIE et, pour certains d’entre eux, la signature de contrats dans les semaines à venir.

*Le groupe Reed Expositions France annonce la nomination de Monsieur Dominique TARRIN à la direction de sa Division Construction.

Dominique TARRIN, 50 ans, ingénieur des Travaux Publics de l'Etat, a effectué sa carrière au Ministère de l'Equipement puis à l'Agence Qualité Construction où il exerçait les fonctions de Directeur Général adjoint avant de rejoindre Reed en mai 2001. Il occupait depuis les fonctions de directeur des salons Equip Baie et Métal Expo, deux manifestations qu'il a brillamment repositionnées et remises sur le chemin de la croissance.

Ses fonctions nouvelles, qui incluent la direction de BATIMAT, s'exerceront sous la responsabilité hiérarchique de Frédéric THEUX, directeur du pôle Construction, Industries et Sécurité du groupe Reed .