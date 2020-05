Daikin, leader mondial des solutions de chauffage et de climatisation, s’est fait une place en France, pays où le groupe japonais s’est implanté en 1989. Avec une décennie dorée (multiplication par 2 du chiffre d’affaires et des effectifs), Daikin a esquissé ses plans pour le monde et surtout, la France : nouveau président (Christophe Mutz), nouvelles divisions stratégiques, recrutement de 65 collaborateurs et bien d’autres…