DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

En 2019, Daikin a commercialisé une toute nouvelle technologie de pompe à chaleur air/eau : la PAC Daikin Altherma 3 H Moyenne Température à 60°C au R-32, réfrigérant au faible impact sur le réchauffement planétaire. Daikin a choisi de faire fonctionner cette solution sur circuit hydraulique, et non plus sur circuit frigorifique, pour garantir encore plus de sécurité et de fiabilité à son utilisation.