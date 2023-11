Nouvelle pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R MT, haute température, à liaisons frigorifiques au R-32

Disponible en 3 tailles, 8 – 10 et 12, la solution Daikin Altherma 3 R MT délivre une température jusqu’à 65°C. Cela lui permet de satisfaire aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire du plus grand nombre d’habitations en remplacement d’une chaudière à énergie fossile sans remplacer la tuyauterie et les émetteurs existants.

Dans le cas d’une construction neuve, ou en remplaçant les radiateurs d’origine par des ventilo-convecteurs s’il s’agit d’un remplacement d’équipement de chauffage, il est même possible de bénéficier de la fonction rafraîchissement (accessoire en option).

Le confort en hiver et en été sont donc assurés avec cette nouvelle solution éco-énergétique et à faible impact carbone, grâce à l’intégration du réfrigérant R-32.

Un niveau sonore comparable à celui d’une bibliothèque

Les solutions Daikin comptent parmi les plus silencieuses du marché grâce au design exclusif des différents organes intégrés : ventilateur, compresseur, caisson…

La nouvelle pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R MT à 65°C affiche un niveau sonore similaire à celui mesuré au sein d’une bibliothèque à 5 mètres du groupe extérieur (34 dB(A)), et à 5 m de l’unité intérieure (22 dB(A)).

L’atteinte de ces niveaux sonores particulièrement faibles est rendue possible grâce à l’intégration de 3 couches d’isolants phoniques à l’intérieur du caisson.

Unité murale ou au sol pour un minimum d’encombrement

Pour répondre à toutes les attentes et correspondre à un maximum de logements individuels, Daikin propose différents modèles :

Une solution comprenant le groupe extérieur + l’unité intérieure murale compacte (390 x 440 mm) pour la fourniture de chauffage. Le mode rafraîchissement est disponible en option.

pour la fourniture de chauffage. Le mode rafraîchissement est disponible en option. Une solution comprenant le groupe extérieur + l’unité intérieure posée au sol (595 x 600 mm) pour la fourniture de chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (ballon de 180 ou 230 L). Le mode rafraîchissement est disponible en option.

Ce système combiné est proposé en version mono-zone (1 seul type d’émetteur) ou bizone (2 types d’émetteurs : un plancher chauffant au RDC + des émetteurs à l’étage par exemple).

Le bon fonctionnement de la pompe à chaleur est garanti jusqu’à -25°C en extérieur, grâce à l’intégration d’un compresseur à double injection. La température de sortie d’eau à 65°C est maintenue jusqu’à -15°C extérieure.

Les performances énergétiques sont particulièrement élevées pour garantir de vraies économies de consommations d’énergie aux utilisateurs finaux : A+++ en chauffage à 35°C, A++ en chauffage à 55°C et A+ en production d’eau chaude sanitaire.

L’esthétisme élégant de cette nouvelle gamme reste identique à celui des autres pompes à chaleur air/eau, notamment de la série Daikin Altherma 3 H HT et 3 H MT avec un groupe extérieur de couleur noire qui avait été complètement repensé pour intégrer un nouveau et unique ventilateur.

Application Onecta pour un pilotage aisé

L’unité est proposée, de série, avec une nouvelle génération de télécommande Madoka, dont la navigation a été particulièrement soignée pour favoriser la compréhension des outils disponibles.

Comme pour l’ensemble de ses solutions, Daikin a équipé sa pompe à chaleur d’un dispositif WiFi afin de pouvoir la connecter à l’application Onecta, développée par Daikin. Celle-ci est facilement téléchargeable depuis Google Play et Apple Store. Depuis Onecta, l’utilisateur final peut rapidement paramétrer les critères de fonctionnement de son équipement : programmations de plages horaires, on/off, gestion des températures, consultation des consommations énergétiques…

Il est également possible de piloter la pompe à chaleur par la voix grâce à Google Home et Alexa.

Gain de temps pour les professionnels installateurs

La modularité de cette nouvelle gamme, offrant plusieurs combinaisons possibles, permet de proposer aux professionnels installateurs un équipement très flexible et facile d’installation qui peut s’adapter à un grand nombre d’applications auprès de leurs clients.

Daikin a volontairement conservé le design de ses gammes actuelles pour respecter les habitudes de travail, les process d’intervention et de maintenance menés par les installateurs et surtout s'assurer de leur sécurité.

Tous les composants de la pompe à chaleur sont facilement accessibles afin de faciliter sa pose, sa mise en œuvre et son entretien. Le raccordement se réalise depuis le dessus de l’unité intérieure.

De plus, pour répondre à des installations aux contraintes spécifiques, la pompe à chaleur 3 R MT frigorifiques autorise une longueur maximale de liaisons frigorifiques entre l'unité intérieure et l'unité extérieure jusqu’à 50 ml et une différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure jusqu’à 30 m.

Poursuivant une recherche constante d’outils facilitant le quotidien de ses installateurs, Daikin a développé un nouveau service le DCS résidentiel. Accessible depuis StandByMe ou l’application e-Care, l’outil permet un accès à distance aux paramètres utilisateurs et installateurs de l’installation de leur client.

En se connectant à la plateforme StandbyMe jusqu’à 6 mois après la mise en service de l’installation, l’utilisateur final peut souscrire à une garantie commerciale supplémentaire, jusqu’à 10 ans pièces.

Le saviez-vous ?

Daikin commercialise uniquement des pompes à chaleur air/eau issues de son centre de Recherche & Développement européen basé en Belgique.

Celles-ci sont ensuite produites au sein de ses usines européennes implantées en République Tchèque entre autres pays de l’UE.

Ce choix participe à :