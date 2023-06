Nouvelle pompe à chaleur Altherma pour les besoins de l'habitat collectif

Pompe à chaleur géothermique sur boucle d’eau tempérée

La rénovation énergétique du parc immobilier européen avec l’abandon de l’emploi d’énergies fossiles, et plus particulièrement de l’habitat collectif, est un enjeu crucial de la politique de décarbonation de l’Union Européenne.



Selon une étude d’Eurostat parue en 2020, 72 % de la population évoluant en milieu urbain en Europe logera dans des appartements. Or, les immeubles d'habitation contribuent de manière significative à la consommation d'énergie et aux émissions de CO 2 , étant majoritairement équipés de chaudières à énergie fossile. En France, plus de dix millions de foyers sont alimentés au gaz en France, correspondant à une maison individuelle sur trois et un logement collectif sur deux.



La solution Daikin Altherma 3 WS a été conçue spécifiquement pour permettre la décarbonation des immeubles d’habitation, qu’il s’agisse de projets neufs ou en rénovation.



Il s’agit d’une pompe à chaleur eau/eau intérieure, ou PAC géothermique raccordée sur une boucle d’eau, associée à un ballon d'eau chaude sanitaire intégré. Ce système assure le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire.



Le système se compose d'un générateur de chauffage central fonctionnant à énergie renouvelable qui préchauffe l'eau et la distribue vers des pompes à chaleur individuelles, installées dans chaque appartement. Daikin Altherma 3 WS réchauffe l’eau lors d’un second processus pour répondre aux besoins individuels. Son encombrement minimal et son fonctionnement silencieux rendent l’unité aussi discrète que possible à l’intérieur du logement.



Ce modèle réduit l'énergie nécessaire à la montée en température de l'eau et limite les pertes de chaleur de distribution. Capable de fonctionner jusqu’à une pression de 16 bars, Daikin Altherma 3 WS répond parfaitement aux exigences des immeubles de grande hauteur, en plus d'être déjà adaptée à d'autres immeubles d'habitation.

Caractéristiques du produit Daikin Altherma 3 WS

Disponible en chaud seul et réversible.

Dimensions (HxLxP) : 1891 x 597 x 666 mm.

Performance énergétique A+++ (chauffage).

Performance énergétique A+ (eau chaude sanitaire).

Pression nominale de 16 bar (côté circuit d'eau).

Prêt pour le cloud computing*.

* Pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur internet pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel.

Pour en savoir plus exit_to_app