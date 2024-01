À travers sa filiale Daikin Applied, le groupe Daikin cherche à développer son activité projets et solutions CVC-R industrielles. En résulte le rachat, annoncé fin décembre, de l’entreprise britannique Brooktherm Refrigeration, experte en la matière.

C’est à travers sa filiale Daikin Applied Europe, spécialisée dans les solutions de production de froid pour le tertiaire et l’industrie, que le groupe Daikin a finalisé l’acquisition de Brooktherm Refrigeration. L’opération, officialisée fin décembre, tend à accroître les capacités de Daikin Applied au Royaume-Uni.

Développer l’activité projets et solutions CVC-R industrielles de Daikin

Né en 2000 et basé à Birkenhead (nord-ouest de l’Angleterre), Brooktherm propose des solutions et services de réfrigération, de refroidissement mais aussi de CVC industrielles. L’entreprise britannique commercialise une gamme complète de projets clés en main, allant de la conception à la maintenance, en passant par la fourniture et l'apport complet en pièces détachées.

De quoi séduire Daikin, qui cherche à développer son activité projets et solutions CVC-R industrielles. Le groupe cherche également à innover dans le domaine des réfrigérants naturels.

Maintenant sous la bannière de Daikin, Brooktherm Refrigeration conserve son nom commercial. Ses deux directeurs actuels, Jamie et Daniel Keating, restent impliqués dans la gestion de l’entreprise.

« L'acquisition par Daikin Applied ouvre de nouvelles perspectives pour Brooktherm Refrigeration, offrant l'investissement nécessaire pour une expansion significative à travers le Royaume-Uni. Nous sommes impatients de combiner nos compétences pour le bénéfice de nos clients », commente Jamie Keating.

Claudio Capozio, PDG de Daikin Applied Europe, est persuadé que « cette acquisition renforcera la capacité de l'entreprise à offrir un service de qualité reconnu par Daikin et Brooktherm ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock