Le savoir-faire reconnu d’un Groupe qui étanche à l’international !!!

Présent commercialement à travers une trentaine de pays, IMPERBEL est en effet devenu une véritable référence mondiale de l’étanchéité de toitures et surfaces plates : des Petronas Towers à Kuala Lumpur à la Maison Blanche, en passant par le tracé belge du TGV …

En maître mot de ce concept, la qualité bien entendu mais aussi la polyvalence d’un produit qui répond idéalement aux exigences de chaque chantier dans le plus pur respect de l’environnement.

Un département R&D actif et innovant

Soulignons également que ce produit phare, le Derbigum a été conçu au sein du département Recherche et Développement IMPERBEL véritable creuset du savoir-faire IMPERBEL au sein des laboratoires de chaque site de production. En partenariat avec le service technique, le R&D est également à l’initiative de la conception de diverses pompes pour le collage à froid des membranes d'étanchéité – autre innovation IMPERBEL – ou bien encore de machines de mécanisation de la mise en œuvre assurant des rendements records !

Une offre-produits pertinente qui s’accompagne d’une panoplie aboutie de services

Avec une offre-produits technique et garante d’une longévité exemplaire, conjuguée à une sérieuse prise en compte environnementale, le Groupe met en place une stratégie de commercialisation efficace, privilégiant la qualité, la proximité et les services ; ainsi, IMPERBEL dispense annuellement environ 1.000 formations spécifiquement dédiées aux professionnels et aux élèves du Bâtiment.

IMPERFRANCE, l’entité à l’écoute des professionnels français

Sa filiale française, IMPERFRANCE est présente depuis 1972 sur le territoire national. Elle propose une offre produits particulièrement aboutie et reconnue des professionnels qui s’assortit d’une politique de services et de formations appréciée des prescripteurs comme des étancheurs français. L’offre IMPERFRANCE se caractérise par le fait qu’elle dispose de l’ensemble des avis et cahiers des clauses techniques exigés sur le marché français et s’avère être la seule à avoir obtenu un avis technique pour la réfection d’anciennes toitures.

Un Groupe étanche à tout sauf à l’environnement

Depuis de longues années déjà le Groupe s’est imposé une réflexion environnementale qui s’avère omniprésente, des matières premières utilisées à la fin de vie de ses produits. En effet, IMPERBEL a développé un savoir-faire environnemental reconnu depuis 1998. L’entreprise a également investit en 1999 dans une machine conçue par son département R&D : le Macalusor, synonyme de rejet 0, il recycle intégralement les déchets de production du site belge soit 400 tonnes/an épargnées à notre environnement… Et la démarche ne se limite pas là, IMPERBEL s’attache déjà à trouver des pistes de travail pour un marché à fort potentiel économique et environnemental : celui du recyclage de membranes en fin de vie…

DERBIGUM et IMPERFRANCE : toutes les réponses pour l’étanchéité française

Conçues dès 1973, les membranes d’étanchéité Derbigum sont utilisées dans le bâtiment ou le génie civil. Elles s’appliquent à chaud, par fixations mécaniques et présentent l’avantage de pouvoir s’appliquer également à froid sur surfaces horizontales (Derbibond S), inclinées ou verticales et de nombreux supports . En droite ligne de la stratégie environnementale IMPERBEL, le DERBIGUM s’avère totalement recyclable en fin de vie - après plus de 30 ans de bons et loyaux services.

Pour être tout à fait exhaustifs, notons enfin qu’IMPERFRANCE commercialise également une gamme variée de produits liquides destinés à la réalisation, l'entretien et la réparation des toitures et surfaces plates (DERBIBOND S, la gamme des enduits et produits liquides DERBIGUM, le DERBIMASTIC S, le DERBIPRIMER S, DERBIPRIMER GC, DERBIFILL S, le DERBIZINC et plus récent le DERBISEAL S).