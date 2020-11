Fidèle à son credo alliant sobriété et esthétisme poussés au service du confort, Zehnder vient de repenser son site internet le dotant de nouvelles fonctionnalités… un univers de lignes courbes et de couleurs minimalistes qui évoquent la douceur et le bien-être.

La homepage Zehnder, graphique, sobre et élégante, affiche immédiatement trois icônes interactives représentant ses trois familles de produits (les Sèche-serviettes - dont il est l’inventeur -, les Radiateurs Décoratifs, ainsi que les Panneaux Rayonnants). Sa barre de navigation – disponible sur toutes les pages du site- concentre la totalité des fonctions offertes par le site pour un accès rapide et fonctionnel. La home page donne également accès à l’innovation majeure et omniprésente du site avec le lien actif « déterminez votre sèche-serviettes » ; une fonctionnalité simple et rapide d’utilisation pour les professionnels chauffagistes comme pour le grand public, qu’il connaisse ou non la puissance nécessaire de son futur radiateur sèche-serviettes (de 215 à 2.034 W).

Après un très bref questionnaire, l’internaute dispose immédiatement, sur un tableau en bas de page, de l’éventail des solutions Zehnder particulièrement recommandées pour son projet. Nom du sèche-serviettes, référence, dimensions, nuancier couleur (y compris chromé dont les prix ont été repositionnés et leur offre étendue en version électrique) s’affichent instantanément.

Enfin, pour plus d’exhaustivité d’informations, il peut également cliquer sur le lien renvoyant à la fiche-produit présentant l’ensemble des caractéristiques techniques des familles Art Déco, London, Wimbledon, Arcus 2, Yucca’s, Yucca, Nouméa, Forma, Janda 2 ou bien encore Toga 2.

L’internaute peut juger plus aisé d’entrer directement dans l’univers Sèche-serviettes, Radiateurs Décoratifs et Panneaux Rayonnants par simple clic sur les icônes qui lui fourniront pour un choix rapide, un aperçu de l’esthétique des familles de produits composant les gammes de Sèche-serviettes, Radiateurs Décoratifs (Euro&Nosta, Charleston, Espace, Nagona, Panneaux 87, Décora, 1 Colonne, Plinthes, Radiateurs miroir). Photos à l’appui, les Panneaux Rayonnants, nouveau panneau chauffant-rafraîchissant Reverse ou grands classiques comme les Zip et ZBN s’affichent également d’un simple clic, avec précision de leurs domaines d’application (scolaires, entrepôts, gymnases, hôpitaux) pour un choix facilité.

Précisons enfin que Zehnder propose le téléchargement de ses documentations (familles de radiateurs, catalogues techniques…) sous fichiers format PDF ou la possibilité de les recevoir par la poste. Notons également d’instructifs ouvrages sur le chauffage par rayonnement et le rafraîchissement proposés en téléchargement (PDF), et les onglets de chaque bas de page permettant en un clic, d’imprimer la page, de remonter en haut de page ou encore de transmettre un mail chez Zehnder.