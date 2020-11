Les hausses importantes constatées depuis quelques mois sur le cours du pétrole, sans

qu’il soit possible de savoir si ce mouvement va continuer ou cesser, ont une incidence

sensible sur les coûts de fabrication du verre plat (lesquels ont augmenté dans des

proportions non négligeables).

Il s’ensuit un « surcoût énergétique », indexé sur le cours du pétrole à Londres, qui sera appliqué à partir du 1 er novembre et révisé tous les 3 mois pour disparaître quand le prix du baril sera redescendu à 30 US $. Calculé selon le poids du chargement, il apparaîtra comme une ligne supplémentaire sur les factures. La Fédération française des Professionnels du Verre constate que ce surcoût représente à ce jour une augmentation très importante du prix, environ 65 € la tonne, que les transformateurs/négociants et les entrepreneurs/installateurs de la FFPV doivent prendre en compte. "Le mode d’application de ce surcoût, à la tonne au lieu du m2, nécessite une adaptation des systèmes informatiques des entreprises et d’intenses explications auprès des clients" a commenté, Olivier Silhol, Président de la FFPV Affaire à suivre sur Equip'baie

Redacteur