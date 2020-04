Le syndicat Cochebat et les fédérations de la FNAS et de la FNBM, représentant la filière des producteurs, distributeurs et installateurs de réseaux d’eau, ont envoyé une lettre ouverte aux ministres de l’Économie, du Travail et de la Santé, leur demandant d’être reconnus comme une activité vitale pour pouvoir reprendre les chantiers. Selon eux, ils sont un maillon essentiel de la chaîne de production d’une eau potable qui permet de respecter les mesures d’hygiène, d’autant plus importantes en cette période d’épidémie.