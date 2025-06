La DucoVent Premium Trim est utilisable à la fois pour l'entrée et pour l’extraction d’air, avec un débit maximum de 50 m³/h. pour l'entrée d'air et 75 m³/h. pour l'extraction d'air.

Grâce à une hauteur de montage minimale et à des parties visibles pouvant être peintes, la bauche se fond pratiquement dans le plafond. Le design bien pensé assure une entrée d'air diffuse grâce à l'effet Coanda et garantit ainsi un confort optimal. Esthétique et qualité en un seul produit. Une combinaison parfaite avec les solutions de ventilation de haute qualité de DUCO !

Installation peu visible, peut être peinte

Entrée d'air diffuse 'effet Coanda'

34 positions réglables

Diamètre du raccordement : 125 mm

Vous recherchez une bouche qui s'intègre parfaitement dans la plâtrerie ? Découvrez la DucoVent Premium Trimless.