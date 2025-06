Microfibres en polypropylène MAPEFIBRE NS12

Les fibres Mapefibre NS12 sont des microfibres monofilament de 12 mm de long en polypropylène. Une fois ajoutées au béton, les fibres Mapefibre NS12 améliorent la résistance au béton aux fissures causées par le retrait plastique. La configuration spéciale monofilament facilite la dispersion et la distribution des fibres dans le mélange.

Les fibres Mapefibre NS12 sont conseillées pour améliorer la résistance du béton aux fissures causées par le retrait plastique ainsi que ses propriétés de résistance au feu et la durabilité du béton. De plus, l'homogénéité du béton pendant la phase de coulage est aussi favorisée :

la production de béton pour sols industriels, les esplanades d'aéroports et les parkings à plusieurs étages ;

la production de panneaux en béton préfabriqué renforcé, de conduites et d'éléments en béton ;

la production de béton résistant au feu.