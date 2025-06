Fixscreen minimal : store protection solaire extérieur

Le Fixscreen Minimal de Renson est un store équipé d’une toile de protection solaire installée à l’extérieur de la fenêtre, qui empêche la chaleur du soleil d’atteindre le vitrage.

En glissant dans des coulisses latérales, il s’ouvre et se ferme facilement, offrant une solution modulable selon les besoins. Il convient aussi bien à une pose en façade, à une intégration avec de nouvelles fenêtres, qu’à une installation ultérieure dans le cadre d’une rénovation. Ses bénéfices ? Un confort intérieur avec des températures agréables et une vue préservée sur l’extérieur.

Design minimaliste et durable

Grâce à son caisson compact et à ses coulisses de seulement 2 cm, le FIXSCREEN® Minimal s’intègre discrètement devant la fenêtre. Idéal pour préserver l’esthétique de l’architecture, notamment dans le cadre d’une rénovation ou d’une installation postérieure. Ce store place le design au cœur de sa conception. Chaque détail a été pensé avec soin : la coulisse s’emboîte parfaitement, sans vis apparentes, pour une finition irréprochable.

Système de protection solaire efficace et fiable

Un climat intérieur sain repose sur plusieurs éléments, notamment une température agréable et maitrisé ainsi qu’un apport généreux en lumière naturelle. Les stores solaires répondent parfaitement à ces deux exigences. En ajustant leur position, vous contrôlez précisément l’entrée de la lumière dans votre espace. Pour plus de confort, il est également possible d’opter pour une toile occultante — une solution idéale pour assombrir une chambre à coucher et favoriser un sommeil de qualité.

Technologies de pointe

Conçu pour résister au temps grâce à des technologies éprouvées (Connect&Go, Click&Safe, technologie Smooth). Le tube d’enroulement se clipse désormais sans vis à l’intérieur du caisson, facilitant un montage et un démontage rapides, sûrs et sans effort. Le tout, bien sûr, sans compromis sur les standards de qualité élevés qui font la réputation de Renson®.

Les avantages du Fixscreen Minimal :

Protection solaire de qualité et durable : prévient de la surchauffe

Pour tous projets : construction neuve, rénovation, horizontale, verticale, encastrée, adossée,…

Design minimaliste : les stores se fondent dans la façade

Confort intérieur : température intérieur agréable l’été et exploitation maximale du soleil bas en hiver

Confort visuel : vue sur l’extérieur et intimité préservée

Labels et certifications (détail) :