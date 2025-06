JULY + mitigeur de douche

Notre mitigeur July+ garanti confort, sécurité et facilité d’utilisation. Sa poignée allongée permet une bonne préhension. Leur design soigné et consensuel s’intègre harmonieusement dans toutes les salles de bains, combinant accessibilité et esthétique.

Avec la robinetterie July + la consommation d’eau est responsable sans compromettre le confort d’utilisation. Avec la butée sensitive à m-débit, la consommation d’eau est limitée ce qui contribue à la préservation des ressources.

Notre gamme de robinetterie July+ a cette année remporté le prestigieux prix "IF AWARD 2025". Cette collection allie confort, praticité et performance. Ses poignées, de forme carrée arrondie contribuent à un design intemporel. Par ailleurs, la butée à mi-débit ou les débits réduits présent sur certains produits permettent de réduire la consommation d'eau, favorisant ainsi la préservation des ressources. Pour un style plus moderne, certains modèles de la gamme sont disponibles en noir mat. Une collection à la fois design et vertueuse, July+ à tout pour plaire !