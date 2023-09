BEFREE® : la résille 3D en béton

BEFREE®, Procédé breveté d'une résille 3D.

Inspirée de la nature, la résille 3D a vu le jour en 2018. Sortie de l'imagination et du coup de crayon de sa créatrice, la résille Befree® dont sa petite abeille en logo rappelle la liberté et les grands espaces de la région d'où elle est née sera soit garde-corps, claustra, clôture ou élément de façade. Cette innovation béton permet de faire entrer la lumière dans les structures et de jouer avec. Son esthétique élancée offre une élégance architecturale et la robustesse d'un matériau minéral.