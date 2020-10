C’est à travers un Livre Blanc paru le 12 octobre, que l’Ademe et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) traduisent l’engagement de la filière française en faveur de l’accès à l’énergie dans le monde. Fruit d’un travail de concertation qui a débuté en 2018, le document propose 4 axes de travail prioritaires parmi lesquels, amplifier la collaboration entre acteurs et soutenir massivement l’innovation via des financements.