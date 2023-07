COUVERTINE SIEL : une finition soignée des murets de clôture

La couvertine SIEL est une solution idéale pour une finition soignée des murets. Elle les protège contre les infiltrations d'eau grâce à la présence de 2 gouttes d'eau.

Avec son grain fin blanc et son profil plat, la couvertine SIEL est parfaite pour les murs de clôtures, les murets paysagers et les bordures. Simple et épurée, elle s’adapte à tous les styles d’habitations.

Elle est facile et rapide à poser.