Eurothane® AL est un panneau d'isolation thermique avec une âme en mousse de polyuréthane rigide, revêtu sur chaque face d'une multicouche de kraft-aluminium de teinte dorée.

Recticel Insulation propose des solutions qui couvrent toutes les exigences des agriculteurs. Les poulets et les porcs se sentent mieux dans un bâtiment bien isolé. Les récoltes durent plus longtemps dans des salles de stockage bien isolées. Enfin, des animaux en bonne santé et des produits de qualité supérieure permettent d'améliorer les marges bénéficiaires de l'agriculteur.

Au moment de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment agricole, une attention particulière doit être accordée aux besoins spécifiques qui sont imposés en matière d'isolation des lieux d'entreposage, des zones de tri, des salles de traite, des étables et autres espaces. Obtenir une température intérieure constante et contrôlable combinée à une ventilation optimale implique de nombreux efforts et d'importantes ressources.

L'application de solutions Recticel Insulation dans les bâtiments agricoles permet aux agriculteurs d'obtenir un contrôle optimal en intérieur avec des ressources et des efforts limités. Pendant le stockage et le traitement des produits végétaux, il est indispensable de prévenir les pertes causées par les maladies et l'humidité. Quant au bétail, il est important d'éviter les maladies, voire la mort, causées par le stress thermique.

Recticel Insulation a spécialement conçu des panneaux d'isolation pour applications agricoles qui peuvent être facilement intégrés dans les systèmes au sein desquels la ventilation et d'autres exigences spécifiques du bâtiment sont d'une importance capitale. Recticel fournit différents types de panneaux destinés à la construction de bâtiments agricoles, offrant ainsi une solution intégrale, fiable et simple à l'agriculteur et à son bétail ou ses récoltes.

Articles et dimensions disponibles :