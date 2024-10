EXALT® K-ré : un barreaudage au style structuré et moderne

EXALT® K-ré est une solution innovante de barreaudage, conçue et fabriquée en France, alliant esthétique et sécurité. Ce système se distingue par son design unique, combinant des barreaux carrés droits et inclinés, créant ainsi un motif structuré et original qui s'adapte harmonieusement à divers environnements architecturaux.

La polyvalence d'EXALT® K-ré est renforcée par sa compatibilité avec les portails ALLIX® et les garde-corps, permettant une cohérence visuelle dans l'aménagement global des espaces. Cette intégration harmonieuse offre aux concepteurs et propriétaires la possibilité de créer des ensembles esthétiquement cohérents et fonctionnels.

Un aspect clé de ce système est son installation sécurisée. Une fois mis en place, la visserie devient inaccessible, ce qui non seulement renforce l'aspect sécuritaire du barreaudage mais préserve également son esthétique épurée.

La durabilité d'EXALT® K-ré est assurée par sa finition polyester de haute qualité, bénéficiant d'une garantie de 10 ans. Cette protection longue durée assure non seulement la pérennité de l'installation mais aussi le maintien de son apparence esthétique au fil du temps, offrant ainsi une solution à la fois élégante et résistante pour les projets d'aménagement extérieur.