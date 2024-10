EXALT® OBLIC : un barreaudage au design organique et innovant

1. Barreaux :

Ronds de diamètre 25 mm

De longueurs différentes, répartis de façon irrégulière horizontalement et verticalement



2. Poteaux :

Ronds : diamètre 60 mm

Carrés : 60 x 60 mm

À sceller ou sur platine

Percés ou non percés



3. Dimensions :

Largeur des grilles : 2 540 mm

Hauteurs disponibles : de 1 m à 2 m

Entraxe : Barreaux ronds : 2 600 mm / Barreaux carrés : 2 605 mm



4. Structure :

Lisses : 50 x 30 mm

Vide entre barreaux : 110 mm maximum



5. Finition :

Acier sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester

6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005

Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+"



6. Système de fixation :

Par emboîtement avec liaison invisible

Accessoires de liaison : "U" en acier inox, vis auto-foreuse, embout pour poteau



7. Options :

Obturateurs de barreaux

Accessoires de liaison supplémentaires (en cas de recoupe)



Le barreaudage EXALT Oblic se caractérise par son design moderne avec des barreaux irréguliers et aléatoires, offrant un rythme visuel différent d'une clôture traditionnelle