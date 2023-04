Inverseur de polarité géomagnétique contre l’humidité IPG GEOSTOP (noir) à installer soi-même ! Pose rapide et facile.

À quoi sert notre inverseur de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP ?

Les signes d’un problème d’humidité ? parquet qui gondole, murs qui cloquent, papier peint qui se décolle, plinthes qui se décrochent, taches de moisissures sur les murs et plafonds…

Heureusement, il existe des solutions radicales pour traiter les problèmes d’humidité à l’origine.

Notre inverseur de polarité géomagnétique GEOSTOP est la solution pour lutter contre l’humidité de votre maison, et tout particulièrement contre les remontées capillaires.

Les remontées capillaires se manifestent par des taches sombres en bas des murs : c’est l’humidité qui remonte dans les murs, entraînant des moisissures et des taches sombre.

Les dégâts peuvent être importants sur les sols, plafonds, murs mais aussi sur la santé.

Si l’humidité remonte dans vos murs, c’est que de l’eau frotte les matériaux de votre sol, ce qui la charge en électricité. C’est justement cette charge électrique qui lui donne la force de remonter dans les cloisons et les sols, et qui aboutit à des remontées capillaires.



Comment fonctionne notre inverseur de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP ?

Notre inverseur de polarité géomagnétique GEOSTOP capte les champs électromagnétiques de l’eau, et renvoie un contre-champ pour stopper les remontées de l’eau.

Ensuite, l’humidité s’évapore peu à peu et les murs finissent par être totalement asséchés.

L’avantage indéniable de notre inverseur de polarité géomagnétique GEOSTOP, c’est qu’il n’a pas besoin de branchement électrique ou de batterie pour fonctionner, puisqu’il est doté de circuits passifs. Ainsi, il utilise l’énergie des champs électromagnétiques, et doit simplement être posé proche de la zone à traiter.



Avantages produit :

Ne diffuse aucune onde électromagnétique.

Fonctionne en toute autonomie, sans branchement électrique ni batterie.

Solution radicale et définitive : règle le problème d’humidité des murs à son origine.

Très facile à installer et économique.

Permet de traiter tout le bâtiment (murs, sols…).

Disponible en plusieurs modèles pour un diamètre d’action jusqu’à 60 mètres.

Réduit les coûts de chauffage vu que les murs sont moins humides.

Garantie 30 ans constructeur.

Fabriqué en France.

Simple boîtier cylindrique à poser (aucuns travaux et aucune assistance nécessaire).

Les remontées capillaires sont supprimées entre 12 et 24 mois (selon les spécificités du bâtiment et le suivi des recommandations).

Tous types de bâtiments touchés par l’humidité : maison, cave, garage, église, cathédrale.