La gamme de commandes et branchements électriques Niloé remplace Neptune

NOUVEAU : Niloé One, le tout en 1 pour les professionnels. 16 références indispensables livrées complètes sous 1 référence, mécanisme prêt à installer + plaque + griffes de fixation et coque de protection chantier. Pour l’habitat, en neuf ou rénovation, l’appareillage électrique encastré NiloéTM une nouvelle gamme éco-conçue. Composée de nombreuses fonctions innovantes : interrupteurs intégrant la technologie Radio/Zigbee®, plaque IK7/IP44, prise affleurante, prises précâblées, écovariateurs, intégrateur fonctions Programme Mosaic, installation possible en 2 ou 3 postes. L’appareillage en 2 références. : le mécanisme et la plaque. Disponible en 2 couleurs : blanc Pur et Lin.