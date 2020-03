Les insectes xylophages se nourrissent du bois et réussissent à survivre même dans le bois sec. Pour les éliminer et éviter la détérioration du mobilier, d’une façade ou de tout autre élément en bois, des produits biocides sont souvent utilisés car ils ont fait leurs preuves. Mais FCBA et des entreprises certifiées CTB A+ veulent développer une méthode plus saine et moins chimique.