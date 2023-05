NEW SPACE : châssis pour porte à galandage

Les châssis pour portes à galandage New Space permettent de libérer les espaces de la maison habituellement occupés par les portes battantes. Adapté aussi bien à de nouvelles constructions qu’à celles déjà existantes, le châssis New Space est la solution qui offre de nouvelles possibilités d’ameublement. Ces châssis peuvent recevoir des portes coulissantes classiques ou modernes, à 1 vantail ou 2 vantaux, lisses ou avec décors et reliefs.

Grâce à la structure solide en acier galvanisé s’insérant à l’intérieur d’une cloison en briques ou en placoplâtre, les portes d’intérieur coulissent silencieusement hors et dans le mur, en donnant aux milieux des espaces qui précédemment étaient inutilisés.

Différents accessoires et options sont disponibles pour nos châssis pour portes à galandage New Space : kit de finition, couvres joints extérieurs, kit pour caisson double, kit d’ouverture simultanée des vantaux (pour caisson double)…

Des NEW SPACE de dimensions standards sont stockés sur notre plateforme du 91 et sont disponibles en livraison ou sur enlèvement sous 48h.

En tant que fabricant, nous offrons une solution complète incluant les portes coulissantes pour nos châssis à galandage. La gamme ISY est une gamme de portes d’intérieur à la fois singulières, polyvalentes et contemporaines, faciles à intégrer dans tous les espaces grâce à un large éventail de couleurs et de nuances.