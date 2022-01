PROFEU® HOSPITALIER, l’huisserie des blocs-portes pour milieu hospitalier

Next

MALERBA a mis au point PROFEU® HOSPITALIER, une nouvelle génération d’huisserie métallique spécifiquement conçue pour répondre aux enjeux du monde de la santé.



Conception :

Sa conception particulière facilite son entretien et permet de mieux contrôler le risque sanitaire dans les environnements sensibles tels que les établissements de santé et les EHPAD.



Ainsi, son profil discret et aérien :

Offre un très léger désaffleure par rapport à la paroi support, limitant les risques de dépôt de poussière ou de salissures et les recoins difficiles d’accès.

Facilité l’entretien de sa surface.

Aide à réduire et à mieux contrôler le risque sanitaire.

Résiste aux chocs et est durable du fait de sa composition en acier.

Est hautement esthétique et tout à fait adaptée aux environnements exigeants en termes de design.

Blocs-portes validés :

De très nombreux blocs-portes bois pleins MALERBA ont été validés ou certifiés avec PROFEU® HOSPITALIER. Sont ainsi disponibles des blocs-portes bois 1 vantail ou 2 vantaux, avec un classement de résistance au feu EI30 ou EI60, avec/sans affaiblissement acoustique, ainsi que des solutions certifiées D.A.S. NF mode 2 :

Blocs-portes résistants au feu EI30 et EI60, 1 vantail et 2 vantaux

Blocs-portes acoustiques EI30 et EI60, 1 vantail et 2 vantaux

Blocs-portes D.A.S. résistants au feu EI30 et EI60, 1 vantail et 2 vantaux

Blocs-portes Maternelle EI30, 1 vantail et 2 vantaux

Blocs-portes HYDRO sans performance et EI30, 1 vantail et 2 vantaux

Blocs-portes de communication intérieure à âme pleine

Le déploiement de cette nouvelle génération d’huisserie sur une aussi large gamme de blocs-portes permet ainsi d’équiper des bâtiments complets.



Cette nouvelle huisserie, avant tout conçue pour équiper les établissements de santé, attire également l’attention du monde de l’hôtellerie et des bureaux séduit par son esthétique et par sa facilité d’entretien.