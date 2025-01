TAPIS DE SEDUM ECOVEGETAL pour toiture végétale

Le TAPIS DE SEDUM ECOVEGETAL est idéal pour la réalisation de toitures végétales extensives.

Composé de plantes succulentes, rampantes et résistantes : les sedums, il est utilisé en toiture pour son poids léger et son entretien réduit. La couverture végétale du système SUCCULIS est constituée de différents sédums dont la couleur du feuillage évolue au cours des saisons. La teinte peut varier du vert au rouge et les fleurs sont généralement jaunes, blanches, rouges et roses.

Produit en France dans les sites de production du groupe Ecovegetal.

Matériaux (détail) :

5 variétés de sedum : Sedum acre, sedum album, sedum spurium, sedum floriferum et sedum sexangulare

Labels et certifications (détail) :