UNDER : porte de cave sécurisée

La porte UNDER est une porte métallique blindée, disponible en 1 vantail uniquement, dédiée principalement à la protection des caves, celliers, locaux techniques et archives.

La gamme UNDER a été conçue pour assurer une sécurité maximale. Le vantail est fabriqué en tôle acier et renforcé par de larges omégas horizontaux. La serrure est protégée par une plaque en acier renforcé et commande des points de condamnation supplémentaires haut et bas (UNDER 1 et UNDER 2) pour plus de sécurité.

Il existe 3 modèles selon le niveau de sécurité souhaité :

UNDER 0 : structure mono tôle et serrure 1 point (1 pêne dormant sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen,

UNDER 1 : structure mono tôle et serrure 3 points (4 pênes dormants sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen,

UNDER 2 : structure double tôle et serrure 3 points (4 pênes dormants sur le coffre principal) prédisposée pour cylindre européen.

Pour les 3 modèles, 2 types de cadres sont proposés : Z ou tubulaire, à visser. La serrure installée sur la porte permet de recevoir un cylindre européen de haute sécurité New Power ou en option une serrure à double panneton.

Diverses options sont disponibles : RAL au choix, imposte grillagée, suppression grille de ventilation, clé supplémentaire…