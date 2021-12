FIDUCIAL accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels du Bâtiment.



Avec WINBAT Expert, vous gérez efficacement votre gestion au quotidien : devis, situations et factures, gestion des dossiers clients, journaux des ventes et règlements, suivi de chantier, calcul des métrés, import de catalogues fournisseurs et bibliothèques, utilisation en réseau…



Un ensemble de fonctionnalités 100% Bâtiment ! Et aussi un univers de services : matériel, déploiement, formation, assistance, …

Avantages produit :