Nouvelle génération de garde-corps pour le gros œuvre, que ce soit à partir du RDC, lors du coulage de la dalle supérieure, ou sur la dalle coulée, cofra’GRIMP vous assure la sécurité des personnes grâce au positionnement horizontal, des lisses ou des planches du garde-corps, au fur et à mesure de la construction des murs périphériques. La sécurité est renforcée par la fixation des éléments de cofra’GRIMP sur la dalle béton et non dans le mur. Testé et certifié conforme à la norme EN NF 13374 +A1 classe A par l’APAVE (rapport APAVE R11883190-001-1).