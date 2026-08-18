Façade 2023

Consolidation des sols et stabilisation d’ouvrages (Deep Injections®)
La solution Deep Injections® développée par Uretek permet la préservation, la restauration ou la réhabilitation d’édifices grâce à une technologie...
Thématique du 13 mars au 26 mars
La solution Deep Injections® développée par Uretek permet la préservation, la restauration ou la réhabilitation d’édifices grâce à une technologie...
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Le système de bardage en ardoise naturelle CUPACLAD est la solution idéale pour le revêtement de tout type de façades, grâce à l’utilisation d’ardoise...
Avec plus de 200 teintes différentes pour repeindre votre intérieur et/ou extérieur, cette nouvelle solution 2 en 1 (impression et finition) vous assurera un résultat optimal. Cette nouvelle peinture PRB...
Une offre large de perforations est possible avec les systèmes VMZINC : standard, perforations à la demande, perforation d'images pixellisées. Ces perforations enrichissent...
Sur un immeuble haussmannien ou sur un projet contemporain, les 5 modèles de tuiles elZinc® composent avec tous les styles architecturaux. Elles sont disponibles, sur demande, dans tous les...
Le Système EDIL-Therm® est un procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) proposé avec le choix de 2 isolants certifiés ACERMI : le polystyrène...
Conçu pour la réalisation de voiries colorées, allées aux formes diverses et aux finitions variées : béton brut, balayé, lisse, bouchardé, poli. Elaboré...
Le panneau isolant extérieur Myral est plébiscité par les architectes pour ses performances thermiques, sa pérennité, la facilité de sa mise en oeuvre, mais aussi...
Jamais le béton n’a été autant plébiscité ni autant valorisé en façade. Aujourd’hui les évolutions et innovations techniques élargissent...
L'importance d'une bonne protection solaire est plus que jamais d'actualité en raison du réchauffement climatique. Non seulement pour les bâtiments résidentiels, mais certainement aussi pour les bâtiments...
ALUCOBOND® A2 est notre panneau composite aluminium ininflammable dans le domaine de l’architecture, conforme à toutes les normes internationales applicables. Avec son noyau minéral,...
La pompe à vis sans fin puissante équipée d’un malaxeur est parfaitement adaptée non seulement aux crépis classiques à l’intérieur et à...
Le PC TEINTÉ est un mortier à base de plâtre chaux, il contient du sable sélectionné de granulométrie 0/1 mm qui préserve l’aspect mat traditionnel...
Le caillebotis pour façade ajoute une touche de créativité dans l’esthétisme d’un bâtiment moderne ou ancien. Vecteur dans l’architecture contemporaine,...
Cortizo Millennium Plus 80 est le système de porte qui répond aux plus hautes normes d'esthétique, d'isolation et de sécurité. Classifications ESA : Résistance...
Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, le brise-soleil architectural orientable protège des surchauffes estivales sans réduire les apports...
Enduit coloré et élastique sans solvant pour étanchéité, décoration et protection des façades. EVERFAST LSCRYL SPÉCIAL FAÇADE est un produit...
La vis pour façades HECO-TOPIX-plus avec pas de filetage variable est doté d’un filet total qui permet un assemblage solide des planches de la façade et de la structure inférieure,...
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