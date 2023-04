Depuis 1986, Fybolia développe ses activités de fabrication de menuiseries et de portails à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, en plein cœur de notre cher Morbihan, berceau familial de la société.

Fybolia est depuis toujours synonyme d’ambitions et d’innovations. Deux facteurs fondamentaux qui ont permis à l’entreprise de pérenniser ses activités tout en répondant avec réactivité aux besoins de ses clients, à travers une fabrication 100% française. La parfaite maîtrise de notre chaîne de production, associée à l’expertise de notre bureau d’études, pour la conception de nos produits, nous permet de fabriquer des produits dotés d'une exigence technique et esthétique très élevée.



Qu’ils soient en Aluminium ou en PVC, Fybolia vous propose une gamme complète de Portails et de Clôtures déclinables selon différentes formes et différents coloris. Mêlant esthétisme, design et performance, afin de répondre à vos moindres exigences.



Fort de son expérience dans la menuiserie, Fybolia fabrique et distribue une gamme complète de menuiseries Aluminium (Austral), PVC (Wisio) et mixte PVC/ALU (Symbio) au design avant-gardiste, en phase avec les tendances actuelles du marché.



Membre du réseau Produit en Bretagne, nous souhaitons mettre en avant notre fabrication Bretonne qui est si importante à nos yeux, ainsi que notre savoir-faire familial, partagé avec l'ensemble de nos 130 collaborateurs.