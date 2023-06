Portail télescopique Twin Sliders

Les portails coulissants escamotables TWIN SLIDERS permettent d’envisager un portail coulissant là où un portail coulissant classique serait impossible en raison d’un espace de refoulement insuffisant et contraint.

Les portails télescopiques Twin Sliders fonctionnent avec un espace de dégagement réduit d’environ la moitié grâce à la superposition des vantaux.

Avec ses deux vantaux qui progressent parallèlement, les largeurs disponibles sont optimisées avec une ouverture deux fois plus rapide.

Le système se décline en 12 modèles (forme supérieure droite) en version manuelle ou motorisable.

Le guidage est assuré soit par une pièce de guidage fixée sur pilier soit par la colonne motorisée Eclipse.

Modèles concernés : portails de la gamme Alu Classique sans barreaudage et gamme Design.

Nos portails Twin Sliders sont compatibles avec la colonne intégrée motorisée ECLIPSE ou opérateurs avec fins de courses magnétiques.

Non réalisable avec un seuil sur pente.