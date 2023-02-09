ConnexionS'abonner
PRB MORTIER BTC M2.5 et M5 R&D

PRB Produits de revêtement du bâtiment

Proposés en sac papier PEFC (issu de forêts gérées durablement) de 25kg, le PRB MORTIER BTC M2.5 R&D et le PRB MORTIER BTC M5 R&D sont éco-conçus, sans ciment, et s’utilisent pour le montage de maçonnerie en briques ou blocs de terre crue, de pierres naturelles en travaux neufs ou de rénovation intérieurs ou extérieurs. Ils permettent également le scellement de tuiles faîtières, jointoiement et rejointoiement de maçonneries de pierres, de briques de terre crue, de briques de parement.

Ces mortiers BTC sans ciment sont composés d’un liant hydrauliques éco-conçus, de charges siliceuses et calcaire et d’un agent de théologie et de rétention d’eau permettant d’atteindre une réduction de l’empreinte carbone. 

Matériaux (détail) :

  • Liants hydrauliques éco-concus.
  • Agent de rhéologie et de rétention d’eau.
  • Charges siliceuses et calcaire.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Empreinte carbone réduite
Mortier garanti sans ciment
Adapté aux maçonneries d’éléments en terre crue / compressée
Grande perméabilité à la vapeur d’eau
Étiquette A +

Labels et certifications

  • FDES

Divers

Application manuelle
Se référer aux fiches techniques disponibles sur notre prb.fr pour connaitre les conditions de mise en œuvre des produits

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
