PRB MORTIER BTC M2.5 et M5 R&D

Proposés en sac papier PEFC (issu de forêts gérées durablement) de 25kg, le PRB MORTIER BTC M2.5 R&D et le PRB MORTIER BTC M5 R&D sont éco-conçus, sans ciment, et s’utilisent pour le montage de maçonnerie en briques ou blocs de terre crue, de pierres naturelles en travaux neufs ou de rénovation intérieurs ou extérieurs. Ils permettent également le scellement de tuiles faîtières, jointoiement et rejointoiement de maçonneries de pierres, de briques de terre crue, de briques de parement.

Ces mortiers BTC sans ciment sont composés d’un liant hydrauliques éco-conçus, de charges siliceuses et calcaire et d’un agent de théologie et de rétention d’eau permettant d’atteindre une réduction de l’empreinte carbone.

Matériaux (détail) :