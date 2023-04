Doudoune seamless

Matelassage sans couture et gonflant,

Capuche amovible,

Fermetures à glissière waterproof,

Multi-poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un maximum d’outils et objets,

3 poches zippées devant,

Une poche portefeuille/smartphone intérieure et 2 poches basses intérieures,

Coudières,

Manchons en bord côte en bas de manche,

Renforts coudes et dos,

Norme EN 343 protection contre les intempéries. EPI en cours de certification