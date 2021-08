BATIDEV - CHARVIN INDUSTRIES.



CHARVIN INDUSTRIES conçoit, développe et commercialise des produits spécifiques pour faciliter et sécuriser le travail dans les métiers du bâtiment.



Notre but étant de proposer des produits simples à utiliser et qui vous feront gagner un temps précieux.



Plusieurs brevets ont été déposés de 2012 jusqu’en 2020 (soit un par an), et d’autres produits sont à l’étude.



Notre gamme :

Easy-FIXE

Cofra’VIT

Cofra’SUR

Cofr’ETAUX

Cofra’GRIMP

Accessoires pour sabot Cofra'VIT :

Entretoise 20 Acier Pliée.

Entretoise 22,5 Acier Pliée.

Entretoise 15/20/25 Acier Droite.

Entretoise 15/20/25 Acier Pliée.

Entretoise 25/30/35 Acier Droite.

Entretoise 25/30/35 Acier Pliée.

Entretoise 35 Droite.

Entretoises autres dimensions possibles sur demande.

Entretoise 20 Alu Pliée.

Entretoise 15/20/25 Alu Droite.

Entretoise 15/20/25 Alu Pliée.

Clavette.

Accessoires pour sabot Cofra'SUR :

Entretoise 20 sûr Acier Pliée

Entretoise 20 sûr Acier Droite

Clavette

Easy-FIXE, Cofra’VIT, Cofra’SUR et cofr’ETAUX : mise en œuvre SANS OUTIL (serrage à la main).



Accessoires pour système Cofra’GRIMP :

Base départ de 1,30 m.

Réhausse de 2,90 m.

Platine.

Fixation plinthe.

Cofra’GRIMP : fixation sur les dalles et pas dans les murs.