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BATIDEV - CHARVIN INDUSTRIES - Batiweb

BATIDEV - CHARVIN INDUSTRIES

Charvin Industrie - 6 rue René Cassin
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
France
Site web de la marque

BATIDEV - CHARVIN INDUSTRIES.

CHARVIN INDUSTRIES conçoit, développe et commercialise des produits spécifiques pour faciliter et sécuriser le travail dans les métiers du bâtiment.

Notre but étant de proposer des produits simples à utiliser et qui vous feront gagner un temps précieux.

Plusieurs brevets ont été déposés depuis 2012 environ un par an, et de nouveaux produits sont à l’étude.

Notre gamme :

  • Easy-FIXE
  • Cofra’VIT
  • Cofra’SUR
  • Cofr’ETAUX
  • Cofra’GRIMP

Accessoires pour sabot Cofra'VIT :

  • Entretoise 20 Acier Pliée.
  • Entretoise 22,5 Acier Pliée.
  • Entretoise 15/20/25 Acier Droite.
  • Entretoise 15/20/25 Acier Pliée.
  • Entretoise 25/30/35 Acier Droite.
  • Entretoise 25/30/35 Acier Pliée.
  • Entretoise 35 Droite.
  • Entretoises autres dimensions possibles sur demande.
  • Entretoise 20 Alu Pliée.
  • Entretoise 15/20/25 Alu Droite.
  • Entretoise 15/20/25 Alu Pliée.
  • Clavette.

Accessoires pour sabot Cofra'SUR :

  • Entretoise 20 sûr Acier Pliée
  • Entretoise 20 sûr Acier Droite
  • Clavette

Easy-FIXE, Cofra’VIT, Cofra’SUR et cofr’ETAUX : mise en œuvre SANS OUTIL (serrage à la main).

Accessoires pour système Cofra’GRIMP :

  • Base départ de 1,30 m.
  • Réhausse de 2,90 m.
  • Platine.
  • Fixation plinthe.

Cofra’GRIMP : fixation sur les dalles et pas dans les murs.

 

 

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