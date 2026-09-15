BATIDEV - CHARVIN INDUSTRIES
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
France
BATIDEV - CHARVIN INDUSTRIES.
CHARVIN INDUSTRIES conçoit, développe et commercialise des produits spécifiques pour faciliter et sécuriser le travail dans les métiers du bâtiment.
Notre but étant de proposer des produits simples à utiliser et qui vous feront gagner un temps précieux.
Plusieurs brevets ont été déposés depuis 2012 environ un par an, et de nouveaux produits sont à l’étude.
Notre gamme :
- Easy-FIXE
- Cofra’VIT
- Cofra’SUR
- Cofr’ETAUX
- Cofra’GRIMP
Accessoires pour sabot Cofra'VIT :
- Entretoise 20 Acier Pliée.
- Entretoise 22,5 Acier Pliée.
- Entretoise 15/20/25 Acier Droite.
- Entretoise 15/20/25 Acier Pliée.
- Entretoise 25/30/35 Acier Droite.
- Entretoise 25/30/35 Acier Pliée.
- Entretoise 35 Droite.
- Entretoises autres dimensions possibles sur demande.
- Entretoise 20 Alu Pliée.
- Entretoise 15/20/25 Alu Droite.
- Entretoise 15/20/25 Alu Pliée.
- Clavette.
Accessoires pour sabot Cofra'SUR :
- Entretoise 20 sûr Acier Pliée
- Entretoise 20 sûr Acier Droite
- Clavette
Easy-FIXE, Cofra’VIT, Cofra’SUR et cofr’ETAUX : mise en œuvre SANS OUTIL (serrage à la main).
Accessoires pour système Cofra’GRIMP :
- Base départ de 1,30 m.
- Réhausse de 2,90 m.
- Platine.
- Fixation plinthe.
Cofra’GRIMP : fixation sur les dalles et pas dans les murs.
Cofr'ETAUX : sabot pour gards-corps temporaire sur poutrelle de coffrage H20 (nouvelle génération)
Cofr'ETAUX vous permet de réaliser un garde-corps provisoire sur une poutrelle de coffrage bois H20. Spécifiquement étudié pour l’utilisation sur ces poutrelles...
Cofra'VIT : sabot de coffrage rapide et réutilisable pour dalle béton
Cofra'VIT vous permet de coffrer votre chainage ou linteau en plus ou moins une heure, une personne seule, remplace le coffrage traditionnel (pas de trous dans les murs / pas de serre-joints / pas...
Easy fixe : fixation plomberie, lien universel
Simple, rapide, efficace, finis les galères dans les vides sanitaire, vous insérez Easy fixe entre deux hourdis, ou à travers le hourdi polystyrène ; et vous suspendez. Possibilité...
Cofra'SUR : sabot pour garde-corps temporaire sur dalle béton
Cofra'SUR vous permet de réaliser un garde-corps provisoire au niveau de la dalle avant ou après coulage de celle-ci. Pose rapide et permet la mise en place du système Cofra'VIT...
Cofra'GRIMP : systéme de protection périphérique grimpante (nouvelle génération)
Cofra’GRIMP vous permet de réaliser un garde-corps provisoire en protection dite grimpante lors de la construction d’un mur en élévation depuis le niveau RDC jusqu’au...