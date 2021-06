MOLINEL conçoit et fabrique des vêtements professionnels et équipements de protection techniques, fiables en toutes circonstances. Tous les vêtements de hautes technicités sont développés et éprouvés avec des professionnels, pour garantir une pratique intensive dans les environnements les plus sévères.

MOLINEL apporte à chaque professionnel et à chaque univers métier la solution vêtement de protection adaptée à leurs pratiques et à leurs exigences spécifiques.

MOLINEL référence depuis 1845 = Technicité, Protection (équipements de protection individuelle – EPI, normes européennes – EN) Recherche ergonomique et Design produit innovant.

Des équipements professionnels garantis pour l’action.

Depuis 1845, l’entreprise Molinel propose à ses clients des produits de qualité, résistants et adaptés aux besoins des porteurs.

Au fil des années, métiers et professionnels ont évolués, se sont transformés, grâce notamment aux nombreuses innovations.

Molinel a pu constater l’impact de ces évolutions sur les besoins et habitudes de travail des professionnels.

C’est la raison pour laquelle, qu’à partir des années 2000, Molinel a mis en œuvre une véritable démarche « Expert », avec l’engagement de concevoir des lignes techniques et authentiques en partenariat avec des professionnels.

En plus des lignes de vêtements « généralistes », la société Molinel est donc la première sur le marché à proposer aux professionnels des vêtements adaptés en fonction de chaque univers métier.

Le savoir-faire de MOLINEL :