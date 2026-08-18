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Domotique et Bâtiment intelligent - du 11 décembre au 8 janvier Accessibilité et PMR - du 27 novembre au 10 décembre Fermeture - du 13 novembre au 27 novembre Génie climatique, électricité et plomberie - du 30 octobre au 13 novembre Batimat 2017 - du 16 octobre au 30 octobre ERP - du 2 octobre au 16 octobre Plafonds et plafonds suspendus - du 18 septembre au 2 octobre Maison Individuelle - du 4 septembre au 18 septembre Revêtement de sols et murs intérieurs et extérieurs - du 17 juillet au 4 septembre Porte et automatisme de garage, parking - du 3 juillet au 17 juillet Clôture, grillage et portail - du 19 juin au 5 juillet Fenêtre et baie - du 5 juin au 18 juin Rénovation - du 22 mai au 5 juin Climatisation, ventilation et rafraîchissement - du 8 mai au 22 mai Tertiaire - du 24 avril au 8 mai Produits de façade - du 10 avril au 24 avril Isolation thermique et acoustique - du 27 mars au 10 avril Aménagement extérieur et éclairage - du 13 mars au 27 mars Matériel de chantier, TP, Location, VU - du 27 février au 12 mars Couverture, toiture et charpente - du 13 février au 27 février Sanitaire et salle de bains - du 30 janvier au 13 février Logiciels - du 16 janvier au 29 janvier Revêtement de sols et de murs - du 2 janvier au 16 janvier Fermeture d'habitation, contrôle d'accès et domotique - du 5 décembre au 2 janvier