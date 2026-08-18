Profil sinus VMZINC, système de bardage rapporté
Système de bardage par profil ondulé en zinc posé sur ossature métallique ou bois. Domaine d'emploi : En neuf ou en rénovation Les plus : Trois...
Thématique du 1 avril au 8 avril
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Panneau de façades en béton armé de fibres de verre, avec une épaisseur de seulement 13mm, en grandes dimensions (1200x3600, 1200x3100 ou 1200x2500mm). Composé uniquement...
La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour les besoins des façadiers. Des distances de refoulement jusqu‘à 60 m à l‘horizontale...
Jamais le béton n’a été autant plébiscité ni autant valorisé en façade. Aujourd’hui les évolutions et innovations techniques élargissent le champ des possibles : textures, couleurs, matriçage, formes complexes,...
Le système de bardage en ardoise naturelle CUPACLAD est la solution idéale pour le revêtement de tout type de façades, grâce à l’utilisation d’ardoise...
Solution de façade à isolation répartie, la Façade F4 se compose d’un lot extérieur et d’un lot intérieur intégrant un système d’étanchéité...
elZinc Rainbow® est une gamme de zinc de couleurs qui se décline en six nuances standard : rouge, bleue, verte, noire, or et marron. Grâce à ses qualités esthétiques...
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Protection solaire avec lame rectangulaire. DucoSun Cubic est un brise-soleil architectural très moderne et esthétique grâce aux lames rectangulaires. Le DucoSun Cubic Intermédiaire...
Solution pour isolation thermique par l'extérieur de murs maçonnés, sous bardage ventilé, cet isolant alvéolaire réflecteur souple assure aussi l'isolation...
Parement intérieur ou extérieur par lame universelle emboîtable en aluminium avec fixations invisibles. Dimensions des lames : longueurs standards 4000 mm, 5000 mm ou 6000 mm (autres...
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