La société Rieder est une entreprise 100% familiale qui est établie dans le secteur de béton depuis 1958. Le groupe Rieder regroupe 5 sites de production en Autriche, Allemagne et en République Tchèque, compte env. 330 employés et réalise un chiffre d’affaire de 60 Millions d’Euros. Les différentes branches sont le béton pour gros œuvre, les éléments préfabriqués pour infrastructure et les éléments architecturaux.



Commercialisées depuis 10 ans dans 47 pays, les façades Rieder FibreC ont su conquérir les architectes reconnus du monde entier, qui font confiance à des produits en béton esthétiques et respectueux de l'environnement.