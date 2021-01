ACTIS ISOLATION

Depuis 1980, ACTIS conçoit et fabrique des matériaux d'isolation thermique et phonique pour les bâtiments avec pour vocation de proposer non seulement des produits toujours plus performants mais aussi toujours plus respectueux de l'homme et de l'environnement.

ACTIS accorde ainsi beaucoup d'importance au confort d'utilisation de ses isolants.

Et comme isolation et étanchéité sont indissociables, ACTIS propose des solutions 2 en 1 qui font gagner du temps et réaliser des économies.

La technologie brevetée des isolants réflecteurs alvéolaires ACTIS a été mise au point pour répondre efficacement et durablement aux différents phénomènes climatiques et physiques auxquels un isolant est soumis en toute saison et tout au long de sa vie. Cette nouvelle technologie haute performance offre une isolation 3 en 1 : thermique, phonique et étanche à l’air/à l’eau.

Le savoir-faire Actis :