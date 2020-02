BETAFENCE FRANCE

Betafence est le leader mondial des systèmes de clôture, des solutions de contrôle d'accès et de détection. Assurant la protection des sites industriels, lieux publics, exploitations agricoles, fermes d’élevage, sites sensibles mais aussi des jardins privés, Betafence s’impose comme la référence dans toute l’industrie de la clôture.



Avec une gamme de produits très variée et adaptée à chaque environnement, Betafence propose des solutions pour chaque besoin avec des systèmes de sécurité complets, fiables ayant une longue durée de vie. En termes de produits, de services et d’innovations, Betafence est l’entreprise la plus performante dans son secteur et emploie actuellement 1 600 personnes, réalisant un chiffre d’affaires d’environ 360 millions d’euros.



Proposant aussi des grillages pour de nombreuses applications industrielles, Betafence garantit depuis plus de 130 ans des produits de la plus haute qualité. Son siège social est situé en Belgique, et 11 sites de production présents dans 10 pays. Betafence dispose de bureaux de vente et d’agences dans le monde entier. Pour toutes nos équipes, la satisfaction du client reste la priorité absolue.

Société à vocation mondiale, Betafence offre un service commercial et technique à ses clients répartis dans 100 pays sur tous les continents.