Acteur de référence des solutions d’étanchéité pour les menuiseries extérieures et de la quincaillerie pour le bâtiment, le groupe BILCOCQ-DUVAL est un leader sur son marché.

Le groupe s’appuie sur deux marques complémentaires et se différencie par sa capacité à commercialiser des produits et solutions adaptées, innovants et à valeur ajoutée auprès des principaux distributeurs français en quincaillerie du bâtiment et de grands menuisiers français et internationaux.

Le groupe propose des services complémentaires aux besoins : personnalisation de produit sur demande, conditionnement adapté et livraison rapide.

L’expérience et le savoir-faire de BILCOCQ-DUVAL permet une innovation constante dans la création de nouvelles technologies et constitue un acteur incontournable sur le marché.

L’entreprise est composée de nombreux services dont un service commercial regroupant : commerciaux itinérants puis un service commercial sédentaire pour répondre aux renseignements techniques, devis et commandes.

Pour répondre à ses engagements l’entreprise dispose d’un service qualité, un service marketing, un bureau d’études et des responsables produits.

Les engagements de la marque sont :

Innovation

Esprit d’équipe

Indépendance

Les différentes gammes produits du groupe :



BILCOCQ

BILCOCQ conçoit, fabrique et/ou fait réaliser des produits d’étanchéité et accessoires pour les menuiseries extérieures du bâtiment.

Seuils pour menuiseries bois, bois/alu, pvc, aluminium

Plinthes automatiques

Seuils pour portes-palières

DUVAL

DUVAL Distribue des accessoires de protection, habillage de porte ainsi que des gammes de produits dédiées à l’aménagement et l’ameublement.